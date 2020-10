Studenten vorbereiten auf die inklusive Schule

Schon bisher war Inklusion an der Schule wichtig, doch nun soll die Praxismittelschule der PHT zur „Inklusiven Modellschule“ werden: „Eine inklusive Schule nimmt alle Schüler in ihrer Verschiedenheit ernst. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste“, erklärt Örley. Für den Leiter des Pädagogischen Dienstes der Bildungsdirektion, Werner Mayr, ist die Modellschule nicht neu, aber eine gute Ergänzung: „Alle 103 Mittelschulen in Tirol sind seit Langem inklusiv. Wir haben über 500 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die dort unterrichtet werden.“ Örley sieht sehr wohl noch Bedarf: „Es gibt viele prächtige Modelle, wie Inklusion in den Primarstufen gelingen kann. In der Sekundarstufe, insbesondere im urbanen Raum, gibt es sicher noch Bedarf an Schulen, die hier beispielhafte bzw. anschlussfähige Systeme der Inklusion entwickeln.“