Im hdgö in Klänge von Vergangenheit und Zukunft eintauchen

Über die Kopfhörer in die Klangwelt von 1848 und 2084 eintauchen - das ist mit dem Augmented-Reality-Projekt von Sonic Traces und in Kooperation mit dem Haus der Geschichte (hdgö) möglich. Mit einer App am eigenen Handy oder einem kostenlosen Leihgerät des hdgö wird der Heldenplatz zum Schauplatz von realitätsnahen Gesprächen der Vergangenheit und von Zukunftsfiktionen. Nachdem das Projekt bereits im Frühjahr gestartet ist, fand am Mittwoch die offizielle Präsentation statt.