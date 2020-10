Missbrauchs-Prozess im Vatikan auf 27. Oktober vertagt

Im Vatikan hat am Mittwoch ein Prozess gegen zwei Priester wegen homosexueller Handlungen in einem Jugendseminar begonnen. Das Verfahren wurde kurz nach Beginn auf den 27. Oktober vertagt. Angeklagt ist ein 29-jähriger Priester, der für Missbrauch in einem Knabenseminar im Vatikan verantwortlich gemacht wird. Ein 71-jähriger Ex-Leiter des Vorseminars muss sich vor dem vatikanischen Gericht wegen Beihilfe verantworten.