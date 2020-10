Innsbruck – In allen Bezirken, außer in Reutte, finden sich jetzt mehr Covid-Patienten in den Spitälern als noch im Sommer. „Die Zahlen steigen schneller, als wir es erwartet haben. Aber es gibt keinen Grund zur Panik“, sagt die ärztliche Direktorin der Klinik Innsbruck, Alexandra Kofler. Die Krankenanstalten seien gut gerüstet. Anders als im Frühjahr ist das oberste Ziel, „möglichst lange andere Patienten zu behandeln, also den Normalbetrieb aufrechtzuerhalten“.