„Otto Neururer“: Film über Naziopfer in den USA prämiert

Der österreichische Spielfilm „Otto Neururer - Hoffnungsvolle Finsternis“ von Regisseur Hermann Weiskopf über den von den Nazis ermordeten Tiroler Priester ist mit zwei Filmpreisen in den USA ausgezeichnet worden. Laut Kathpress erhielt der Streifen beim „Hollywood Divine International Film Festival 2020“ in Pennsylvania den Preis als bester Spielfilm sowie den „Divine Inspiration Award“ in der Kategorie „Out of the Box Film“.