Amtsinhaber Donald Trump, der Spalter der Nation

Washington – US-Präsident Donald Trump (74) beschäftigt und spaltet die Nation seit Jahren. Viel wurde schon geschrieben über seine Skandale und Tabubrüche, seine Unwahrheiten und oft gar nicht so unterschwelligen rassistischen Botschaften. Über die Selbstverliebtheit eines Politikers, der via Twitter und rechte Medien direkt zu seinen Anhängern spricht und seine Politik allein davon abhängig macht, was ihm schadet oder nützt. Über seine Ignoranz gegenüber demokratischen Spielregeln – bis hin zur Weigerung, eine mögliche Niederlage anzuerkennen und einen friedlichen Machtwechsel zu garantieren.