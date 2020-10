Anschober räumt Fehler bei Corona-Management ein

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Mittwoch im Nationalrat bei der Beantwortung der „Dringlichen Anfrage“ der NEOS zum Corona-Management der Bundesregierung und zur Causa Ischgl Fehler eingeräumt. „Es ist sicherlich nicht alles gut gelaufen in dieser Frage“, meinte Anschober, der aber wiederholt auf die damals außerordentliche Situation verwies. So habe es etwa zum Teil unterschiedliche Informationen von Experten zur Maskenpflicht gegeben.