2021 mehr Geld für den Sport - 35 Mio. Euro für Profi-Ligen

Österreichs Sport hat die von der Regierung zugesicherten Finanzhilfen in der Coronakrise nun auf dem Papier. Die Profiligen werden im kommenden Jahr im Anlassfall wie schon 2020 mit 35 Millionen Euro unterstützt. In Summe werden 2021 aus den beiden großen Töpfen Allgemeine und Besondere Sportförderung 188 Mio. Euro in den heimischen Sport gepumpt, wie aus dem am Dienstag publizierten Bundesvoranschlag für 2021 hervorgeht.