Bierpartei-Chef Marco Pogo wird Bezirksrat in Simmering, wie er am Donnerstag via Twitter mitteilte. „I gfrei mi so“, ließ er dabei seine Anhänger wissen. Der Bierpartei wurde aufgrund des Wahlergebnisses bei der Bezirksvertretungswahl am vergangenen Sonntag in elf Bezirken jeweils ein Mandat zugeteilt. Damit stehen der Partei insgesamt elf Bezirksräte zu.