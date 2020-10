Gut zu wissen: Was die rote Corona-Ampel für den Sport bedeutet

Was bedeutet eine mögliche rote Ampel für den Leistungssport? Prinzipiell gar nichts. Die Ampel ist nicht an Verordnungen geknüpft und hat deshalb keine direkten Auswirkungen beispielsweise auf den Bundesliga-Betrieb in sämtlichen Sportarten wie etwa Fußball, Eishockey oder Handball.

Welche Corona-Maßnahmen gelten sportartenübergreifend? Grundsätzlich gilt im Sport das Gleiche wie auch sonst – Abstand halten, Mundschutz tragen. Die einzelnen Maßnahmen hängen von den jeweiligen Verordnungen des Bundes und der Länder ab. So werden etwa auch Zuschauerzahlen für Hallen- und Freiluftsportarten unterschiedlich beschränkt – im unübersichtlichsten Fall also auch von Bundesland zu Bezirk unterschiedlich. Sportverbände und -vereine können aber auch selbst Regelungen treffen, die über die verordneten Maßnahmen hinausgehen. Absagen einzelner Veranstaltungen oder zusätzliche Zuschauer-Beschränkungen können also auch daher rühren, dass Organisatoren der Aufwand aufgrund der notwendigen Maßnahmen zu groß ist oder dass man die Verantwortung für eine drohende Ansteckung nicht übernehmen will.