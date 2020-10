215 Mio. Euro mehr für Sicherheit im Budget für 2021

2021 beträgt das Budget für das Innenministerium 3,17 Milliarden Euro, das sind um 60 Millionen mehr als bisher für 2021 vorgesehen. Im Vergleich zu 2020 sieht das am Mittwoch vorgelegte Budget ein Plus von 215 Millionen Euro (plus 7,3 Prozent) vor, berichtete Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag in Wien.