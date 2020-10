WWF gegen Umzug des Fischotters im Bezirk Kitzbühel

Wie berichtet, hatte Stock die Idee eines Umzugs der Fischotter in geeignetere Lebensräume aufgeworfen. Für den WWF ist eine Umsiedlung von Fischottern keine Lösung, da nachziehende Otter freigewordenes Territorium umgehend wieder besiedeln würden. „Der Otter in Tirol ist eine immer noch seltene, sporadisch auftretende Tierart, die erst langsam wieder in Tirol heimisch wird“, meint Kozák. Auch der Fund von zahlreichen Losungen entlang der Ache ist laut der WWF-Artenschutzexpertin Christina Wolf-Petre für die Menge der dort vorhandenen Fischotter nicht aussagekräftig: „Damit markieren sie auch ihr Revier. Wie viele Fischotter es in Tirol gibt, wissen wir nicht. Die Erhebung und Meldung an die EU ist Ländersache, Tirol hat hier nichts bekannt gegeben.“