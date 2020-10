TVB-Umbruch mit Nachwehen: Rücktritt von Bürgermeister Winkler gefordert

Kitzbühel – Auch wenn es derzeit in Kitzbühel sehr ruhig ist, kommt die Stadt nicht zur Ruhe. Der überraschende Abgang von Obfrau und Aufsichtsratsvorsitzendem beim Kitzbüheler Tourismusverband sorgt nun auch für politische Nachwehen. In einer Aussendung fordert nun der Kitzbüheler FPÖ-Stadtparteiobmann LA Alexander Gamper Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) zum Rücktritt auf. „Ich empfehle Kitzbühels Bürgermeister Winkler den Rückzug aus der Kommunalpolitik“, erklärt Gamper und er diagnostiziert weiter: „Der Machtmensch Bürgermeister Klaus Winkler ist amtsmüde und überfordert.“ Gamper verstehe, dass Signe Reisch und Josef Burger zurückgetreten sind. Er richtet aber auch eine Bitte an die beiden, sie mögen „nicht voreilig das Schiff verlassen“.