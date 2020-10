Frau wegen Mordversuchs in Steyr vor Gericht

Eine 22-Jährige ist wegen des Vorwurfes des versuchten Mordes am Donnerstag im Landesgericht Steyr angeklagt gewesen. Sie soll am Abend des Ostersonntags in Reichraming (Bezirk-Steyr-Land) auf ihren 27-jährigen Lebensgefährten eingestochen haben. Entgegen früheren Aussagen berichtete die Frau nun von einer vorhergehenden Vergewaltigung durch das Opfer. Das Urteil ist noch am Donnerstag zu erwarten