Fernkälte in Hall: Wenn das Trinkwassernetz zum Kältespender wird

Das Quellwasser aus dem Halltal – hier ein Blick in den Hochbehälter an der Walderstraße in Absam – steht ab sofort auch für Fernkälte bereit. Zur Verteilung wird das bestehende Wasserleitungsnetz genützt.

Wie das Ganze konkret funktioniert? Von den Hochbehältern Walderstraße und Halltalerhof in Absam, wo das Wasser eine Temperatur von ca. 6 Grad aufweist, wird es geregelt (mittels „smarter“ Sensorik) im Trinkwassernetz verteilt. Beim Kunden fließt ein Teil des Trinkwassers schließlich über einen – zu installierenden – Kältetauscher (Übergabestation) und liefert so emissionsfrei Kühlung ins Haus. Das hierfür genutzte Wasser rinnt nicht mehr zurück ins Trinkwassernetz, sondern wird über Regenwasserkanäle oder Fließgewässer abgeleitet. Auch für diese Entsorgung ist die Hall AG zuständig.

Man habe die Möglichkeit, pro Tag bis zu 5000 Kubikmeter an Fernkälte per Quellwasser zu verteilen, erklärt Egger, „das entspricht etwa dem Wasserbedarf der Stadt Hall an einem Tag“. Als Zeitraum zur Nutzung des Trinkwassers für Kühlzwecke wurden die Monate von 1. Mai bis 31. Oktober jedes Jahres festgelegt.

Das 2019 durchgeführte wasserrechtliche Verfahren war auch für die Behörden Neuland. Denn die Bereitstellung von Kälte über ein bestehendes Trinkwassernetz gebe es in dieser Dimension bis dato in ganz Österreich nicht, so BM Eva Posch, die sich bei der gestrigen Präsentation „mächtig beeindruckt“ zeigte. Der Ruf nach Kühlung in Büro-, Verwaltungs- und Privatgebäuden werde lauter, gerade im dicht besiedelten Raum Hall. „Die Hall AG reagiert auf diesen Ruf.“