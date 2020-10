Exklusiv

Mehr Heimwohnplätze für Uni- und Fachhochschul-Gänger könnten den Wohnungsmarkt entlasten, so die These. Für Landesrätin Palfrader (VP) muss Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) in die Gänge kommen und den Standort endlich festzurren.