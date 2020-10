Sparkasse Imst Privatstiftung vergibt 30.000 Euro für regionale Projekte

10.000 Euro gibt es für die Sport- und Freizeitanlage Kalvari, in der die Gemeinde Fließ die verschiedenen Sport- und Vereinseinrichtungen zusammenführt. Hervorgehoben wird der hohe Anteil der Eigenleistungen am Projekt, das im kommenden Jahr fertiggestellt wird.

Für die VS Imst Unterstadt werden 4500 Euro für das Projekt frischluft4school, also Frischluft und Bewegung, lockergemacht. 3500 Euro fließen in die Fußballklasse mit IT-Schwerpunkt an der NMS Imst Oberstadt mit Unterstützung des SC Imst.