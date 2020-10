Tirol verschärft die Corona-Regeln: „Es wird wieder ernster“

Innsbruck – Zwei Bezirke (Innsbruck und Innsbruck-Land) auf Rot und vier Bezirke (Schwaz, Kufstein, Landeck, Imst) orange - spätestens ab heute ist in Tirol Handlungsbedarf gegeben. Denn das Coronavirus breitet sich rasant aus, 221 Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden allein gestern Abend vermeldet.

Die Kontakt-Nachverfolgung im Umfeld von positiv Getesteten wird zunehmend schwieriger, die Zahl der Cluster nimmt zu. Nach der Vorverlegung der Sperrstunde beschloss die Tiroler Landesregierung am Donnerstag weitere Verschärfungen. Die hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz ja vehement für besonders betroffene Bundesländer gefordert.

Er verstehe, dass die vielen Regeln und Vorschriften für die Tiroler „anstrengend und ermüdend" seien, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) gestern Abend bei einer Pressekonferenz. „Aber eine Eindämmung des Coronavirus ist ohne Einschränkungen nicht möglich." Deshalb habe sich die Landesregierung in Gesprächen mit Experten auf einen acht Punkte umfassenden Maßnahmenplan geeinigt.

Die verordneten Schritte gelten vorerst für drei Wochen, „in vierzehn Tagen sehen wir, wie sich das jetzt Beschlossene auswirkt". Um zu erkennen, wo eventuell nachgeschärft werden muss, werde die Situation in nächster Zeit „genau beobachtet", erklärte Platter. „Es ist nicht vorbei", betonte er.

Stellte jedoch auch klar: „Wir stehen nicht vor einem Lockdown." Ebenso schloss er aus, dass Tiroler Gemeinden - so wie Kappl im Salzburger Tennengau - unter Quarantäne gestellt werden.

Beschränkt wird die Zahl der täglichen Besucher in Alten- und Pflegeheimen, in Spitälern und Einrichtungen für Behinderte auf zwei pro Tag pro Bewohner. In auf der Corona-Ampel orange oder rot eingefärbten Bezirken wird für Oberstufenschüler auf Heimunterricht umgestellt. Auch die Universitäten und Fachhochschulen müssen die Präsenzlehrveranstaltungen einschränken.