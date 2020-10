Weststeirer wegen Hitler-Bildern in der Wohnung verurteilt

Ein Weststeirer ist am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen Wiederbetätigung zu 15 Monaten bedingter Haft und 1.200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte in seiner Wohnung in der Küche und im Schlafzimmer Hitler-Bilder aufgehängt. Der Angeklagte fühlte sich nicht schuldig: „Ich bin kein Nazi“. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.