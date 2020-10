13 Jahre Haft für Serienvergewaltiger in Klagenfurt

Wegen neun Vergewaltigungen in vier Jahren ist am Donnerstag ein 30 Jahre alter Mann aus Südostafrika am Landesgericht Klagenfurt zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Der Vorsitzende des Schöffensenats, Gernot Kugi, erklärte, der Mann sei mit extremer Grausamkeit vorgegangen, daher seien die 13 Jahre angemessen. Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn überraschend neun der zehn ihm vorgeworfenen Vergewaltigungen zugegeben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.