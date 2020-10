Juwelier an Kopf- und Oberkörperverletzungen gestorben

Nach der Bluttat Mittwochnachmittag in einem Juweliergeschäft in Wien-Landstraße sucht die Polizei fieberhaft nach Spuren. Der 74-jährige Geschäftsinhaber ist nach einer Attacke gegen den Hals und den Oberkörper gestorben. Tatwaffe war vermutlich ein Messer. Eine Obduktion soll Klarheit bringen, wurde jedoch am Donnerstag noch nicht abgeschlossen, sagte Polizeisprecher Marco Jammer zur APA.

Durch den Abgleich mit einem Ausweisbild geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Opfer um den 74-jährigen Besitzer des kleinen Schmuckgeschäftes in der Landstraßer Hauptstraße handelt. Bestätigt wird das noch durch einen Abgleich der DNA im Zuge der Obduktion. Dabei soll auch geklärt werden, ob der 74-Jährige auch andere Verletzungen erlitten hat als Stich- und Schnittverletzungen an Kopf und Oberkörper. Eine Tatwaffe wurde vorerst nicht gefunden.

Die Spurensicherung war auch am Donnerstag am Tatort und versuchte, den Tathergang zu rekonstruieren. Die Frage ist, ob der Juwelier im Zuge eines Raubes getötet wurde oder ob es sich um einen Racheakt gehandelt hat. Ob etwas in dem Geschäft fehlt, war am Vormittag noch unklar. Die Polizei ermittelt zunächst wegen des Verdachts des Mordes.