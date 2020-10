Deutscher Außenminister warnt vor erneuten Grenzschließungen

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat vor erneuten Grenzschließungen im Zuge der Corona-Pandemie gewarnt. „Ich glaube, wir haben im Frühjahr dieses Jahres alle schlechte Erfahrungen gemacht mit der zu schnellen Schließung von Grenzen - sowohl an der deutsch-polnischen als auch an der deutsch-französischen Grenze“, sagte Maas am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian und dem polnischen Außenminister Zbigniew Rau in Paris.