EU-Gipfel zum Brexit und Klimaschutz in Brüssel gestartet

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstagnachmittag in ihren zweitägigen Gipfel in Brüssel gestartet. Themen des Gipfels sind der Streit über einen Handelspakt mit Großbritannien nach dem Brexit und die Erhöhung des EU-Klimaziels für 2030. Auch die stark steigenden Corona-Zahlen beschäftigen den zweitägigen Gipfel. Am Freitag soll es auch um die EU-Afrika-Beziehungen sowie um weitere außenpolitische Themen gehen.