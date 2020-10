EU-Gipfel zum Brexit und Klimaschutz in Brüssel gestartet

Im Brexit-Streit mit Großbritannien haben die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel am Donnerstag in Brüssel über ihren weiteren Kurs beraten. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte die EU wolle ein Handelsabkommen mit London, „aber natürlich nicht um jeden Preis“. Zum Thema Klimaschutz stellten sich elf Mitgliedstaaten ausdrücklich hinter den Vorschlag, den Ausstoß der Klimagase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu bringen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schloss aus, dass er im Streit um Fangrechte in britischen Gewässern die Interessen französischer Fischer opfern werde. EU-Fischer hätten ohne ein Abkommen keinen Zugang mehr zu britischen Gewässern. In dem Streit geht es sowohl um Fischfangquoten für mehr als 100 Arten als auch um die Frage, in welchen Rhythmus Quoten neu ausgehandelt werden sollen.