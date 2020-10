Außerfern – Als „Tanz auf dem Vulkan“ bezeichnet Ernst Mayer die aktuelle Situation im Tourismus. Der Lermooser Hotelier (Alpenrose) – er ist mit seinen drei Hotels in Bayern, Oberösterreich und Tirol Arbeitgeber von 460 Mitarbeitern – kann stellvertretend für das Ringen in der Branche in Tirol stehen. Die TT fragte bei Ganzjahresbetrieben im Bezirk Reutte nach, wie sie sich angesichts der ab 8. November geltenden Beschränkung verhalten werden. Urlauber in Tirol müssen sich dann ja bei ihrer Rückkehr nach Deutschland verpflichtend fünf Tage in Quarantäne begeben – eine Möglichkeit der Freitestung besteht nicht.