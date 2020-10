Bald erste Lesung zum Plan für 2021: Zähes Ringen um Innsbrucks Budget

Innsbruck – In drei Tagen findet im Innsbrucker Finanzausschuss die so genannte Erste Lesung zum Budgetplan 2021 statt. Das heißt, dass ein Budgetentwurf zur Beratung innerhalb des Ausschusses, in dem auch die Opposition vertreten ist, vorgelegt wird. Laut SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr und Für-Innsbruck-Stadträtin Christine Oppitz-Plörer ist man innerhalb der Stadtregierung allerdings noch weit entfernt von einer Einigung. Bekanntlich hat die Stadt für die kommenden drei Jahre ein Investitionspaket in der Höhe von 75 Millionen Euro geschnürt.