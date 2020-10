Symphonischer Pixner: Doppel-CD mit den Berliner Symphonikern

Für 2021 rechnet Pixner noch nicht mit einer Besserung. „Das wahrhaft Positive an dieser Krise ist die Chance, sich in aller Ruhe auf neue Projekte zu konzentrieren. Wir arbeiten gerade am nächsten Album, sind mitten in den kreativen Prozessen.“ Nach dem epischen Projekt mit den Berliner Symphonikern vielleicht wieder akustische, reduzierte Weltmusik? „Mal sehen, ich lasse mir auch diesmal alle Möglichkeiten offen, mich selbst zu überraschen.“ Klingt doch vielversprechend!