Innsbruck – Der Verein der Big Band Innsbruck veranstaltet – trotz der Covid-19-Pandemie und mit großem Sicherheitskonzept – zum ersten Mal ein internationales „Big-Band-Coaching“ in Tirol vom 11. bis 13. Dezember.

Im Bildungszentrum St. Michael in Pfons werden drei hervorragende Coaches durch dieses Seminar führen. Luis Bonilla (Posaunenprofessor an der KUG Graz und Posaunist bei Phil Collins), Fiete Felsch (Professor an der HfMT Hamburg und 1. Soloaltist der NDR Big Band) und Thomas Ramsl (Leiter der Big Band Innsbruck, OTKM und Gastdirigent seit Jänner 2020 im Lyceum Theatre London).