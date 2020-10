Kein Country im Bierstindl, Ersatztermine geplant

Innsbruck – Die mittlerweile sehr erfolgreich laufende Veranstaltungsreihe „Country-Night“ im Kulturgasthaus Bierstindl musste für den 21. Oktober nun endgültig die Segel streichen. „Es tut uns wahnsinnig leid, aber in der derzeitigen Situation ist an ein unbeschwertes gemeinsames Musizieren und Musikgenießen nicht zu denken“, so Andy M. Veit, seines Zeichens Bandleader von TWCB (The Western Country Band). Ersatztermine werden aber schon vorbereitet. (hubs)