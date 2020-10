Auto prallte gegen Baum - Kärntnerin starb bei Autounfall

Eine 74-jährige Frau ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Eberndorf in Kärnten (Bezirk Völkermarkt) ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, fuhr sie bei ihrem 79-jährigen Ehemann im Auto mit. Der Pkw kam kurz vor 13.00 Uhr von der Fahrbahn der Mittlerner Landesstraße (L128) ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen mussten mittels Bergeschere befreit werden. Der Lenker wurde schwer verletzt ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Unfallursache war unklar.