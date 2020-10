Oberösterreich steht vor Gastro-Registrierungspflicht

Oberösterreich dürfte vor der Einführung einer verpflichtenden Gäste-Registrierung in der Gastronomie stehen. Landeshauptmann Thomas Stelzer und LHStv. Christine Haberlander (beide ÖVP) haben darüber am Donnerstagabend mit Experten beraten und wollen die Entscheidung am Freitag bekanntgeben. Der Koalitionspartner FPÖ ist allerdings gegen die Gastro-Registrierungspflicht. Auch eine Ausweitung der Schutzmaßnahmen in Alters-und Pflegeheimen dürfte kommen.