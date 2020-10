Autorin Saenz de Urturi gewinnt Planeta-Literaturpreis

Die spanische Bestseller-Autorin Eva García Saenz de Urturi hat den diesjährigen Planeta-Preis gewonnen, die am höchsten dotierte literarische Auszeichnung der spanischsprachigen Welt. Wie die Jury am Donnerstag auf Twitter mitteilte, erhielt die 1972 in Vitoria im spanischen Teil des Baskenlandes geborene Autorin die mit 601.000 Euro dotierte Auszeichnung in Barcelona für ihren historischen Roman „Aquitania“, in dem es um kriminelle Intrigen geht.