Rossi verpasst wegen positiven Corona-Test Rennen in Aragon

Motorrad-Superstar Valentino Rossi verpasst wegen eines positiven Covid-19-Tests das WM-Rennen an diesem Wochenende in Aragon. Der Italiener meldete am Donnerstag in sozialen Medien, er habe sich nach dem Aufwachen nicht wohlgefühlt, hatte leichtes Fieber. Ein anschließender Corona-Test brachte die Gewissheit. Rossi: „Ich bin traurig und wütend, denn ich habe mich an das Protokoll gehalten. Seit der Rückkehr aus Le Mans habe ich mich selbst isoliert. Aber es ist, wie es ist.“