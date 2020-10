Caritas warnt vor Winter in griechischen Flüchtlingscamps

Angesichts des nahenden Winters warnt die Caritas erneut vor einer Verschärfung der Situation in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Ägäis-Inseln. Die Zelte, die nach dem Brand in Moria auf Lesbos aufgestellt wurden, seien weder wind-, noch wasser- und winterfest, sagte Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Wien, im Gespräch mit der APA. Es scheine sich eine „erneute Katastrophe mit Anlauf“ anzubahnen.

Durch die Regenfälle der vergangenen Tage seien manche Zelte - viele von ihnen haben auch keine Böden - „wie Kartenhäuser zusammengefallen“, berichtete Schwertner, der sich diese Woche selbst ein Bild von der Situation auf Lesbos machte. Die behelfsmäßigen Unterkünfte würden der Caritas derzeit am meisten Sorge bereiten. „Wir stehen erst am Anfang des Winters, auf den Inseln kann es richtig kalt werden“, so Schwertner.