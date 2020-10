EU-Gipfel behandelt Außenbeziehungen zur Türkei und Afrika

Die Europäischen Staats- und Regierungschefs behandeln am zweiten Tag ihrer Zusammenkunft in Brüssel die Außenbeziehungen der EU zu Afrika und die Situation im Östlichen Mittelmeer. Die EU-Spitzen werden das Treffen mit der Afrikanischen Union (AU) im Dezember vorbereiten, berichtete EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag. Er sieht „enormes Potenzial“, wenn die beiden Blöcke „gemeinsam die richtigen Entscheidungen treffen“.