RH: Zentrallehranstalten nicht mehr Ministerium unterstellen

Der Rechnungshof (RH) empfiehlt eine Änderung bei der Verwaltung der Zentrallehranstalten (ZLA). Künftig sollen diese nicht mehr direkt dem Bildungsministerium unterstehen, sondern wie bei allen anderen AHS und BMHS eine Verlagerung in die Bildungsdirektionen überlegt werden, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Prüfbericht. An der HTL Spengergasse in Wien soll außerdem der weitere Betrieb der Versuchsanstalt überdacht werden.

Grundsätzlich werden in Österreich AHS und berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS) von den Bildungsdirektionen (früher: Landesschulräte bzw. Stadtschulrat) verwaltet. Eine Ausnahme bilden die fünf Zentrallehranstalten - das sind die HTL Spengergasse in Wien-Margareten, auf die sich die konkrete RH-Prüfung bezog, die Höhere graphische Bundeslehr- und Versuchsanstalt in Wien-Penzing, die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für chemische Industrie in Wien-Hernals, das Technologische Gewerbemusuem (TGM) in Wien-Brigittenau und das Bundesinstitut für Sozialpädagogik in Baden (NÖ). Diese historisch bedingte Zentralverwaltung hat sämtliche Bildungsreformen der letzten Jahrzehnte „überlebt“.