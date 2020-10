Festnahmen wegen „Gewalt gegen die Königin“ in Thailand

Die Polizei in Thailand hat unter Rückgriff auf ein selten angewandtes Gesetz zum Schutz der Königsfamilie zwei Aktivisten der Demokratiebewegung festgenommen. Ekachai Hongkangwan befindet sich nach Polizeiangaben seit Freitag in Gewahrsam. Bunkueanun Paothong stellte sich nach eigenen Angaben freiwillig. Ihnen droht lebenslange Haft gemäß dem seit Jahrzehnten nicht mehr angewandten Gesetz, das „Gewaltakte gegen die Königin oder ihre Freiheit“ verbietet.

Ekachai und Bunkueanun hatten sich am Mittwoch an einer Demonstration gegen die Regierung beteiligt. Dabei hatten sich Dutzende Demonstranten auch um die vorbeifahrende Wagenkolonne von Königin Suthida gedrängt. Bunkueanun erklärte am Freitag im Onlinedienst Facebook, er werde sich freiwillig der Polizei stellen. „Ich werde beschuldigt, versucht zu haben, der Königin Schaden zuzufügen“, sagte er. „Ich bin unschuldig. Das war nicht meine Absicht.“