Geheimer Föten-Friedhof in Rom schockiert betroffene Frauen

Die kleinen Kreuze aus Metall und Holz auf Parzelle 108 des Flaminio-Friedhofs in Rom tragen alle Frauennamen. Doch nicht die Frauen wurden hier beerdigt, sondern ihre abgetriebenen Kinder - ohne Wissen und Zustimmung der Mütter. Eine der Frauen entdeckte vergangenen Monat ihren Namen auf einem der Kreuze und postete ein Foto davon auf Facebook. Schnell verbreitete sich das Bild im Internet. Frauenrechtsorganisationen und betroffene Frauen reagierten entsetzt.

Etwa hundert Frauen, die in verschiedenen römischen Krankenhäusern abtreiben ließen, meldeten sich bei der Frauenrechtsorganisation Differenza Donna, seit der Skandal bekannt wurde. Die Aktivistinnen forderten die Staatsanwaltschaft auf zu ermitteln. Nächste Woche ist ein Treffen mit dem Gesundheitsminister geplant. Auch die Datenschutzbehörde untersucht die Praxis. Elisa Ercoli, Präsidentin von Differenza Donna, spricht von einem „hässlichen, autoritären Vorgehen“. Das sei eine weitere Ohrfeige ins Gesicht der Frauen in dem katholisch geprägten Land.

Seit 1978 erlaubt das Gesetz in Italien eine Abtreibung in den ersten 90 Tagen der Schwangerschaft. Ärzte dürfen den Eingriff jedoch aus Gewissensgründen verweigern. 70 Prozent der Gynäkologen machen von diesem Recht Gebrauch, weshalb es in manchen Gegenden schwierig ist für Frauen, einen Arzt für eine Abtreibung zu finden.