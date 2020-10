Raab will Wertekurse verlängern und empfiehlt Ausländern Tirol

Wien – Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat bereits einen Plan, was sie mit dem Budgetplus für ihr Ressort an Maßnahmen setzen will. Denn sie kann aufgrund des Budgetvoranschlags im kommenden Jahr über 103 Mio. Euro verfügen, um 35 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. 28 Mio. Euro davon sind zwar Umschichtungen aus dem Arbeitsressort und für Deutschkurse gebunden, mit dem Rest will sie aber weitere Schwerpunkte setzen, Unter anderem sollen die verpflichtenden Werte- und Orientierungskurse verlängert werden.