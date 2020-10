Kinderbetreuung in Lienz immer stärker gefragt

Die Kinderbetreuung findet in 33 Osttiroler Partnergemeinden an acht Standorten statt. Außer dem Haus Kolping Lienz, in dem Krippe, Kindergarten und Hort untergebracht sind, gibt es derzeit die Kindervilla in Lienz sowie die Zweigstellen in Nußdorf-Debant, in Matrei, Kals, Sillian, St. Veit im Defereggental und seit September neu in Tessenberg. Die Kinderkrippe in Kals ist nun fünfmal statt dreimal die Woche – jeweils am Vormittag – geöffnet.