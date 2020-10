Schwaz, Innsbruck – Am Sonntag wird Christoph Swarovski 50, ein rundes Jubiläum feiert er auch bei Tryolit: Seit 20 Jahren ist er der Chef. Der Umsatz ist seither von 280 auf 700 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen, noch deutlich besser entwickelt hätten sich die Ertragslage und der Unternehmenswert. Tyrolit ist laut Swarovski weltweit einer der größten Hersteller für gebundene Schleif-, Trenn-, Bohr- und Abrichtwerkzeuge sowie von Maschinen für die Bauindustrie. Tyrolit gehört zur Swarovski-Gruppe und hat über 4700 Beschäftigte an 26 Produktionsstandorten auf fünf Kontinenten, davon allein 1200 am Stammsitz in Schwaz. 80.000 verschiedene Produkte werden produziert.