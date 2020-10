Wiener Weihnachtstraum mit weniger Ständen und Ordner-Engel

Das Marktamt hat den Bescheid zur Durchführung des Marktes erteilt, wurde am Freitag mitgeteilt. Der Weihnachtstraum wird am 13. November seine Pforten öffnen. Um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten, wurde in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer und Hans Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien ein Präventionskonzept erarbeitet, hieß es. Akan Keskin, der Obmann des Vereins zur Förderung des Wiener Marktgewerbes, zeigte sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr, den Wienerinnen und Wienern in diesen fordernden Zeiten einen besinnlichen Christkindlmarkt zu bieten und stellen uns mit Respekt dieser großen Aufgabe. Der Wiener Rathausplatz wird, mit einigen Veränderungen, auch dieses Jahr in seiner gewohnten Pracht erstrahlen.“