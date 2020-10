ÖVP will Pflege-Daheim-Bonus und Pflegelehre

Wenige Tage vor dem Start der Verhandlungen zur Pflegereform am 20. Oktober hat am Freitag die ÖVP ihre Vorstellungen präsentiert. Klubobmann August Wöginger, der gemeinsam mit Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) die Gespräche führen wird, stellte in Linz „Grundprinzipien“ seiner Partei vor. So will Türkis u.a. einen Pflege-Daheim-Bonus, Finanzierungsströme bündeln, wobei der Pflegefonds ein „gute Grundlage“ sei, sowie die Einführung der Pflegelehre.