Biden und Trump liefern sich TV-Fernduell

US-Präsident Donald Trump und sein Wahl-Herausforderer Joe Biden haben sich mit zeitgleichen TV-Auftritten ein Fernduell geliefert. Bei den am Donnerstagabend von rivalisierenden Sendern übertragenen „Town-Hall-Meetings“ traten erneut die Gegensätze zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten zutage: Während der Demokrat Biden ruhig und sachlich auf Wählerfragen antwortete, hielt Trump eine wütende Rede zur Verteidigung seiner Amtsführung.

Die TV-Auftritte ersetzten die wegen der Corona-Pandemie gestrichene zweite direkte Fernsehdebatte der Rivalen, die ursprünglich für Donnerstag geplant war. Biden warf Trump bei seinem Auftritt vor, auch nach seiner eigenen Coronavirus-Infektion weiterhin „nichts“ gegen die Pandemie zu unternehmen. Mehr als 210.000 Menschen seien in den USA an den Folgen dieser Infektion gestorben - „und was tut er? Nichts“, sagte Biden im Sender ABC über Trump. „Er trägt immer noch keine Maske.“