Gründe für Hinwendung Jugendlicher zu Extremismus vielfältig

Den einen Grund, warum sich Jugendliche extremistischen Gruppen zuwenden, gibt es nicht. Oft ist es eine Kombination aus frühen Gewalterfahrungen, prekären familiären Verhältnissen, fehlenden Bezugspersonen und traumatisierenden Erfahrungen von Diskriminierung und Rassismus. Das ist eine der zentralen Aussagen einer neuen Studie zur Extremismusprävention in Österreich mit dem Titel „Prävention von gewaltbereitem Extremismus in Österreich“.

Die Studie wurde am Freitag im Zuge einer Fachtagung in Wien vorgestellt. Sie wurde im Rahmen des EU-Projekts „Rhizome against Polarisation“ erstellt, welches in Österreich von der entwicklungspolitischen Organisation „Südwind“ koordiniert und durchgeführt wird. Die Ergebnisse der Studie basieren auf qualitativen Interviews mit zehn Experten und Expertinnen, die im Extremismuspräventionsbereich in Österreich tätig sind.