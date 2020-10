Russland beginnt Militärmanöver im Kaspischen Meer

An der Übung seien sechs Schiffe, sieben Flugzeuge und mehr als 400 Soldaten beteiligt, hieß es. Sie stelle keine Bedrohung dar. Bei dem Manöver sollen bordgestützte Raketen auf Ziele in der Luft und auf See abgefeuert werden. Dabei gehe es auch um Schutz und Verteidigung etwa von Handelsschiffen und Häfen sowie um die „Vernichtung“ illegaler bewaffneter Gruppen. Im vergangenen Jahr wurde eine vergleichbare Militärübung zu Land in Dagestan am Kaspischen Meer abgehalten.