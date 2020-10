Probleme in der Landesmusikschule in Lienz: Schüler stimmen kein Loblied an

Das jetzige Musikschulgebäude beherbergte einst die Niederlassung der Wirtschaftskammer in Lienz, bevor diese in ihren modernen und großzügigen Neubau umzog. Das dadurch frei gewordene Haus in der Stadt sollte den Musikschülern und ihren Lehrern neue Möglichkeiten bieten. Doch der Betonbau ist schon von der Raumaufteilung her nicht ideal, wirkt im Inneren dunkel und eng. Längst überfällig seien Maßnahmen, um die Akustik in den Unterrichtsräumen erträglich zu machen, klagen Lehrende. Je nach Instrument sei sogar eine gesundheitliche Gefährdung, etwa durch Tinnitus, gegeben. Den Online-Unterricht im Frühjahr mussten sich alle Lehrer selbst organisieren. Es gibt im gesamten Gebäude nur zwei PCs mit nicht mehr zeitgemäßen Internetanschlüssen, ein WLAN-Funknetzwerk existiert überhaupt nicht. „Das soll sich jetzt ändern“, berichtet der Direktor auf Nachfrage der TT. „Ein Techniker wird eine Netzwerk-Infrastruktur ausarbeiten.“