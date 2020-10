Gepanschter Schnaps: Mindestens zehn Tote in Costa Rica

Mindestens zehn Menschen sind in Costa Rica nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps in den vergangenen Tagen gestorben. Bei einer Untersuchung einer „Guaro“ genannten Art von Zuckerrohrschnaps der Marke „Fiesta Blanca“ sei Methanol festgestellt worden, teilte das Gesundheitsministerium des mittelamerikanischen Landes am Freitag mit. Da es sich um eine registrierte Marke handle, könne das Getränk gefälscht worden sein.