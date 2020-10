Mann bei Paris enthauptet - Es besteht Terrorverdacht

In der Nähe von Paris ist am Freitag nach ersten Erkenntnissen ein Mann enthauptet worden. Nach der Tat am späten Nachmittag nahe einer Schule in Conflans-Sainte-Honorine wurde die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Man ermittle unter anderem wegen Mordes mit Terrorhintergrund, hieß es. Französische Politiker reagierten durchwegs betroffen auf den Angriff. Die Messerattacke sei ein Angriff auf die Republik, schrieb Bildungsminister Jean-Michel Blanquer auf Twitter.