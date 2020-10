Eurojackpot geknackt - Fast 59 Mio. für Spieler aus Slowakei

„Das nennt man einen goldenen Oktober“, wird Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation, in der Mitteilung zitiert. Auch in der zweiten Gewinnklasse gab es einen Millionengewinner: Ein Tipper aus Polen erhält knapp 2,5 Millionen Euro. Am Freitag startet der Eurojackpot in eine neue Runde.